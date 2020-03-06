Витебские университеты обучают беженцев русскому языку

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Редакция
Витебск, Образование

В Витебске на базе университетов организованы так называемые лингвистические лаборатории, где беженцев бесплатно учат русскому языку. В основном посещают представители Афганистана, Ирака, Эритреи, Ирана, Индии, Пакистана и Бангладеш.

Фото носит иллюстративный характер

Об этом сообщил сегодня журналистам советник по правовым вопросам представительства Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Тимофей Солодков, сообщает БелТА.

Обучение могут походить также те иностранцы, которые еще не получили статус беженцев, а только ходатайствуют о его получении.

За прошлый год 60 иностранцев из числа беженцев воспользовались этой возможностью.

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1 комментарий

  1. Такие квоты не компенсируют снижение рождаемости в РБ.Если хорошо выучат русский язык могут стать ,,носителями русского языка,, .

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