Сколько беженцев примет Витебская область в 2020 году?

МВД Беларуси установило квоты на предоставление статуса беженца. Соответствующее постановление от 31 декабря 2019 года № 353 предусматривает 700 квот.

Для Витебской области установлена квота 150 человек. Для Брестской области квота составит 120 человек, Гомельской —150, Гродненской — 90, Минской — 110, Могилевской — 80.

В этом году статус беженца в Беларуси могут получить на 200 человек меньше, чем в прошлом году.

Постановление вступило в силу. Документ опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

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