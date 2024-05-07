В Витебске временно изменится движение по улице Ленина

Витебск
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В связи с праздничными мероприятиями 9 мая в Витебске временно изменится движение по улице Ленина.

С 7:30 до 8:30 общественный транспорт будет проезжать участок от площади Победы до площади Ленина без остановок на некоторых остановочных пунктах.

Затем, с 8:30 до 11:00, движение всех видов транспорта по этой улице будет полностью приостановлено на участке от площади Победы до площади Ленина.

Ограничения также распространятся на личный транспорт с 7:30 до 11:00. Водителям и гостям города Витебска рекомендуется учитывать эти изменения при планировании своих маршрутов в праздничный день.

В Витебске планируют уменьшить интервалы движения на двух маршрутах общественного транспорта

движение транспорт
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