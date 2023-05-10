Где в Витебске ограничат движение транспорта 10 мая

Витебская ГАИ сообщает, что сегодня, 10 мая, мобильные датчики контроля скорости работают с 08:00 до 20:00 в следующих местах:

➡️на трассe М-1/Е30: Оршанский район (555+824), скоростные ограничения 60 км/час.

➡️ на трассе Р-46: Ушачский район, н.п.Вацлавова (15+760), скоростные ограничения 60 км/час.

➡️на трассе М-8/Е95: Оршанский район (555+824), скоростные ограничения 60 км/час.

Сегодня негласный контроль ГАИ за соблюдением водителями скоростных режимов будет осуществляться на ул.Терешковой 11А в Витебске с 09.00 до 17.00 часов.

Скоростные ограничения 60 км/час.

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