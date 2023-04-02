В Витебске пьяный «бесправник» устроил гонки с ГАИ и попал в ДТП. Видео

Витебск
Автор Опубликовано

В Витебске пьяный «бесправник» пытался уйти от преследования и попал в аварию. Инцидент случился в ночь на воскресенье, около 1:50.

Водитель Mercedes не выполнил законные требования сотрудников ГАИ об остановке и продолжил движение по улице Смоленской, увеличивая скорость и пытаясь скрыться. Вблизи дома №27 на проспекте Победы он не справился с управлением, выехал на разделительную полосу и совершил наезд на металлическое ограждение.

Автомобилем управлял 18-летний витеблянин, который никогда не имел водительского удостоверения. В его крови было выявлено 0,52 промилле алкоголя. Сотрудникам ГАИ он пояснил, что машину взял у знакомого без его разрешения после совместного застолья.

Погоня. В Витебске водитель мотоцикла попытался скрыться от ГАИ (видео)

Витебск дтп происшествие ЧП
Оцените статью
Витебский Курьер
Добавить комментарий

Газета «Витебский курьер» - новости Витебска и области: происшествия, мероприятия, экономика, культура, погода, общество, политика, авто.
Перепечатка материалов «Витебского курьера» возможна только с письменного согласия редакции, с активной и индексируемой гиперссылкой на сайт https://vkurier.by.
© 1906 - 2023 vkurier.by. Все права защищены. E-mail: feedback@vkurier.by