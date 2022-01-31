Погоня за пьяным бесправником закончилась стрельбой

В Орше в ночь на 31 января сотрудники ДПС задержали со стрельбой водителя, находившегося в состоянии алкогольного опьянения.

Информация поступила в Оршанское РУВД. Около деревни Антоновка на трассе Витебск — Гомель водитель проигнорировал требования ГАИ и попытался скрыться. Об этом сообщает УГАИ УВД Витебского облисполкома.

Для того, чтобы остановить авто, инспекторы ДПС организовали погоню и использовали табельное оружие. За рулем машины находился 33-летний житель деревни Пугляи. Визуально было понятно, что мужчина был пьян. Это доказала и проведенная медицинская экспертиза. В крови нарушителя было более двух промилле алкоголя.

По факту случившегося в отношении водителя составлено несколько административных протоколов, в том числе за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

Как отмечает источник, всего за прошлый год было задержано 17,5 тыс. водителей, которые позволили себе сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.