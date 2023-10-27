В Витебске планируют уменьшить интервалы движения на двух маршрутах общественного транспорта

В Витебске планируется сокращение временных интервалов движения на двух маршрутах общественного транспорта.

На маршруте №1, одном из наиболее популярных в городе, рассматривается возможность увеличения количества отправлений, особенно в обеденное время и в часы пик.

Недавно уже был увеличен выпуск трамваев на маршруте №8, а с начала нового года будет рассматриваться вопрос о увеличении количества троллейбусов на маршрутах, которые направляются в микрорайон Билево. Рассматриваются маршруты №12, №15 и №16.