С 1 ноября в Витебске изменится расписание троллейбусного маршрута №16

Через два месяца эксплуатации в Витебске решили внести изменения в расписание троллейбуса, который следует по маршруту №16. Этот маршрут соединяет центр города с микрорайонами Черемушки и Билево, и начал функционировать с сентября. Изначально планировалось, что на этом маршруте будут курсировать 10 троллейбусов.

Однако, ОАО “Витебскоблавтотранс” объявило, что с 1 ноября будет внесено изменение в расписание. Точные детали этих изменений пока не ясны, так как на сайте перевозчика по-прежнему доступно текущее расписание, и новое расписание будет опубликовано позже. Кроме того, предполагается, что также будут изменены информационные таблички на остановочных пунктах.