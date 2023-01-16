В ближайшее время на улицах Витебска появятся новые современные троллейбусы. Такими планами поделился генеральный директор ОАО «Витебскоблавтотранс» Сергей Медведев.

Новый транспорт будет отличатся повышенной вместимостью. Существенное преимущество — автономный ход, что позволяет обслуживать маршруты как с контактной сетью, так и без нее.

Современные автономные троллейбусы будут направлены по маршрутам в такие спальные районы, как Билево, Медцентр, активно развивающиеся Черемушки.

Ожидается, что новая техника будет задействована на новом маршруте, который соединит район КПД, Черемушки: он будет выходить на Московский проспект и поворачивать на улицу Терешковой, затем — проспект Фрунзе, а на площади Свободы поворачивать налево, к пирамиде. Такого поворота в истории витебского троллейбуса еще не было.