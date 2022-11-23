В Витебске ​два маршрута общественного транспорта будут работать без кондукторов

В Витебске намерены оптимизировать работу общественного транспорта. В эксперимент по оплате проезда без кондуктора включились трамваи.

Так, с 1 декабря на маршрутах трамвая номер 2 и 8 в вечернее и ночное время решили обойтись без кондукторов и сделали оплату проезда бесконтактной.

По информации ОАО «Витебскоблавтотранс», оплатить проезд можно будет прокомпостировав заранее купленный талончик — они продаются в киосках «Белсоюзпечать» и «Табакера» — или посредством мобильного приложения «Оплати. Транспорт». Кроме того приобрести билет на одну поездку можно также у водителя.

Подтверждение пассажиром факта оплаты проезда является отметка компостера в билете на одну поездку, электронный билет, действительный многоразовый билет на данный вид транспорта.