На проспекте Фрунзе в Витебске ограничат движение общественного транспорта

Витебск
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В Витебске в связи с проведением земляных работ в районе дома № 98 по проспекту Фрунзе, 19 ноября с 22.00 по 20 ноября до 10.00 будут введены временные ограничения движения общественного транспорта (трамвай).

С 1.00 до 5.00 20 ноября 2022 г. на указанном участке будет ограничено движение всех видов транспорта по четной стороне проезжей части. В данный промежуток времени трамвайный маршрут № 7 будет осуществлять движение до остановочного пункта «Улица Смоленская».

23 ноября с 1.00 до 5.00 в связи с проведением земляных работ в районе здания № 81, корпус 1 по проспекту Фрунзе будет ограничено движение всех видов транспорта по нечетной стороне проезжей части.

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Витебск общество транспорт
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