В Витебске отменяют один автобусный маршрут и сокращают рейсы еще на трех

«Витебскоблавтотранс» заявил приостановке рейса по маршруту автобуса № 25, а также о сокращении несколько других маршрутов городских автобусов. Так, с 8 ноября одной из конечных №106 автобуса теперь станет остановочный пункт Смоленский рынок. По маршруту №36 рейсы будут выполняться до о.п. д. Бороники. А по маршруту №30 — без заезда в СТ Ольгово.

Изменения коснулись и пригородных рейсов.

С 05.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от Автовокзала г.Витебска 9-00 по субботам и 14-00 по субботам и воскресеньям.

С 05.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Ранино(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 7-15 по субботам и воскресеньям.

С 08.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 8-20 по будням и от Автовокзала г. Витебска 15-40 по будням.

С 08.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Ранино(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 9-30 по будням и от Автовокзала г. Витебска в 14-55 по будням.

С 08.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-50 и 14-45 по будням.

С 19.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Дрюково(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр 8-20 по выходным и от Автовокзала г. Витебска 15-34 по выходным.

С 19.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Ранино(дачи)» с временем отправления от о.п. Медцентр в 9-30 по выходным и от Автовокзала г. Витебска в 14-55 по выходным.

С 19.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск-Лятохи» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 9-50 и 16-02 по выходным.

С 06.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск- Волосово» с временем отправления от Автовокзала г. Витебска 11:05 по субботам и воскресеньям.

С 05.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск – Лососино» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам.

С 05.11.2022г. будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.45 по субботам.

С 06.11.2022г. отменяются рейсы по маршруту «Витебск – Лососино» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.15 по воскресеньям.

С 06.11.2022г. будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Копти» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 18.15 по воскресеньям.

С 11.11.2022г. рейсы по маршруту «Витебск – Сокольники» с временем отправления от автовокзала г. Витебска 7.25 и 17.20 по пятницам, субботам и воскресеньям будут выполняться без заезда в н.п. Дреколье.

С 08.11.2022г. по вторникам, четвергам и субботам рейсы по маршруту Витебск – Жигалово с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 7.45 будут выполняться без заезда в с/т Белянка, Михали в прямом направлении.

С 08.11.2022г. по вторникам, четвергам и субботам рейсы по маршруту Витебск – Зароново с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 будут выполняться без заезда в Михали в обратном направлении.

С 08.11.2022г. по вторникам, четвергам и субботам рейсы по маршруту Витебск – Мишневичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 16.00 будут выполняться без заезда в с/т Белянка в обратном направлении.

С 08.11.2022г. по воскресеньям рейсы по маршруту Витебск – Жигалово с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 9.45 будут выполняться без заезда в Михали в прямом направлении.

С 08.11.2022г. по воскресеньям рейсы по маршруту Витебск – Мишневичи с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.35 будут выполняться без заезда в с/т Белянка в прямом направлении.

С 13.11.2022г. по воскресеньям отменяются рейсы по маршруту Витебск – Белянка с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 с заездом в Михали в обратном направлении.

С 13.11.2022г. будут выполняться рейсы по маршруту «Витебск – Зароново» с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 18.00 по воскресеньям.

С 08.11.2022г. ежедневно рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 будут выполняться через Замошенье, Васильки в обратном направлении.

С 08.11.2022г. ежедневно рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 будут выполняться через Замошенье, Васильки в прямом направлении.

С 08.11.2021г. по вторникам и воскресеньям рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 отменяются заезды в Воеводки в обратном направлении.

С 08.11.2021г. по вторникам и воскресеньям рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 отменяются заезды в Воеводки в прямом направлении.

С 08.11.2021г. по средам и субботам рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 6.25 отменяются заезды в Луговые в обратном направлении.

С 08.11.2021г. по средам и субботам рейсы по маршруту Витебск – Застаринье с временем отправления от автовокзала г. Витебска в 14.20 отменяются заезды в Луговые в прямом направлении.