28 и 29 ноября меняется график движения поездов на участке Минск – Орша

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В ноябре, из-за проведения плановых ремонтных работ, временно меняется график движения поездов на участке Минск – Орша, сообщает БЖД.

В частности, 28 и 29 ноября поезд региональных линий бизнес-класса №861 Орша – Минск отправится из Орши в 11.33 (на 60 минут позднее, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 14.05.

Также поезд №864 Минск – Орша отправится из Минска в 11.19 (на 6 минут раньше, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Орша-Центральная в 13.47.

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