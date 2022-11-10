28 и 29 ноября меняется график движения поездов на участке Минск – Орша

В ноябре, из-за проведения плановых ремонтных работ, временно меняется график движения поездов на участке Минск – Орша, сообщает БЖД.

В частности, 28 и 29 ноября поезд региональных линий бизнес-класса №861 Орша – Минск отправится из Орши в 11.33 (на 60 минут позднее, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Минск-Пассажирский в 14.05.

Также поезд №864 Минск – Орша отправится из Минска в 11.19 (на 6 минут раньше, чем обычно) и прибудет на конечную станцию Орша-Центральная в 13.47.