В Витебске на дорогах заработала проекционная дорожная разметка. Узнали где

На дорогах Витебска и на республиканской трассе за городом стала работать проекционная дорожная разметка, позволяющая повысить безопасность дорожного движения. Оборудование, размещенное над переходом, создает яркий световой коридор с помощью светодиодных проекторов с цветными фильтрами. Такая разметка не сотрется со временем и хорошо заметна в темное время суток при любой погоде.

Экспериментальным участком выбрали улицу Чкалова, возле Южного рынка. Рядом на световой опоре смонтировали трехсторонний рожковый светодиодный фонарь, который выхватывает из затемненных участков силуэты прохожих задолго до того, как они приближаются к проезжей части. Отличительной особенностью световой разметки является ее различимость при неблагоприятных дорожных условиях, характеризующихся наличием снежного наката и загрязнений на проезжей части.

Точно такое же оборудование установили на республиканской трассе Р115 вблизи места массового отдыха в деревне Должа.

Если такой эксперимент покажет хороший результат и аварийность на данных участках снизится, в будущем такие комплексы будут установлены на других потенциально опасных участках дорог города и основных магистралях области.