В Витебске нарушитель ПДД укусил сотрудника ГАИ

17 июня в Витебске пешеход укусил милиционера за руку. Об этом сообщили в УВД Витебского облисполкома.

Инцидент произошел на Московском проспекте. Сотрудники ГАИ увидели, как пешеход переходит дорогу на красный сигнал светофора. Ему сделали замечание, тот повел себя агрессивно. Оказалось, что пешеход был нетрезвым. Его пригласили в машину ГАИ для составления протокола.

Мужчина не согласился. Сотрудники ГАИ применили силу. Наршуитель попытался вырваться, ударить милиционера, а затем укусил его за руку.

Как выяснилось, задержанный витеблянин уже привлекался к уголовной ответственности за хулиганство и умышленное причинение тяжких телесных повреждений.

Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело. Обвиняемого заключили под стражу.