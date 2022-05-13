Житель Витебской области после посадки картошки выпил, сел за руль мотоблока и попался ГАИ

В Шарковщине начальник Госавтоинспекции лично участвовал в погоне за пьяным мужчиной на мотоблоке.

Пьяного на мотоблоке начальник ГАИ заметил на одной из центральных улиц Шарковщины. Мотоблок вилял из стороны в сторону, создавая аварийную обстановку, но по требованию водитель не остановился. Началась погоня, во время которой мужчина на мотоблоке не справился с управлением и опрокинулся.

В итоге выяснилось, что мотоблоком управлял 52-летний житель райцентра. Пьяным мужчина был потому, что возвращался от друга, которому помог посадить картошку. Медосвидетельствование показало 3 промилле.