Житель Витебской области после посадки картошки выпил, сел за руль мотоблока и попался ГАИ

Происшествия
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В Шарковщине начальник Госавтоинспекции лично участвовал в погоне за пьяным мужчиной на мотоблоке.

Пьяного на мотоблоке начальник ГАИ заметил на одной из центральных улиц Шарковщины. Мотоблок вилял из стороны в сторону, создавая аварийную обстановку, но по требованию водитель не остановился. Началась погоня, во время которой мужчина на мотоблоке не справился с управлением и опрокинулся.

В итоге выяснилось, что мотоблоком управлял 52-летний житель райцентра. Пьяным мужчина был потому, что возвращался от друга, которому помог посадить картошку. Медосвидетельствование показало 3 промилле.

Погоня за пьяным бесправником закончилась стрельбой

Витебская область ГАИ Погоня происшествие
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