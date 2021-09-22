По факту смертельного наезда поезда на рабочих в Орше возбуждено уголовное дело

Следственное управление УСК по Витебской области устанавливает обстоятельства нарушения правил . охраны труда бригадиром пути железнодорожной станции Орша-Западная в результате чего двое рабочих попали под поезд. От полученных травм 39-летний мужчина погиб на месте происшествия, второй рабочий получил множественные телесные повреждения и был госпитализирован.

По данным следствия, днем 13 февраля 2021 года на станции Орша-Западная рабочие чистили снег с железнодорожного полотна. В это время по пути шел дизель-поезд Орша — Кричев. Машинист подал звуковые сигналы рабочим и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось, передает БелТА.

Установлено, что 36-летний бригадир пути не обеспечил безопасное производство работ по очистке стрелочных переводов и железнодорожных путей от снега, не организовал работу по ограждению места производства работ переносным сигналом остановки. При проверке получена информация, что переносные сигналы остановки были в необходимом количестве для организации безопасной работы.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.306 (нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека и причинение тяжкого телесного повреждения) УК. Расследование уголовного дела продолжается..