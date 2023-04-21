Новый троллейбусный маршрут № 16 в Витебске будет запущен к 1 сентября

Новый троллейбусный маршрут № 16 в Витебске, который свяжет микрорайоны Билево и Черемушки с центральной частью областного центра через улицы Терешковой и Воинов-Интернационалистов запустят к 1 сентября.

По оценке специалистов, этим маршрутом ежедневно будут пользоваться около 7 тысяч человек. Для его обслуживания уже получено 8 отечественных троллейбусов на автономном ходу, а всего планируется закупить 10 таких машин.

По словам заместителя председателя комитета по архитектуре и строительству облисполкома Александра Нефедова, также в планах на 2023 год продолжить работу по модернизации пассажирских терминалов. В Витебске уже установили 5 электронных информационных табло, теперь ставится задача ежеквартально запускать в работу не менее 5 таких объектов.

Кроме того, в городе появится умная остановка, где наряду с электронным табло можно будет воспользоваться бесплатным wi-fi, совершить банковские операции с помощью инфокиоска, будут доступен ряд других технологических фишек. Проект умной остановки сейчас дорабатывается под витебскую специфику.

Серьезное обновление ждет и коммуникации и другие элементы инфраструктуры для электротранспорта. Тем более, что некоторые объекты построены еще в послевоенный период.