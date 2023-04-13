В Витебске будет организован новый маршрут троллейбусов с автономным ходом

Витебск
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В Витебске в ближайшее время будет организована работа троллейбусов с автономным ходом по новому маршруту №16.

Новый маршрут свяжет микрорайон Черемушки, центральную часть города, улицу Воинов-Интернационалистов и м-н Билево.

В 2022 году общественным городским транспортом в Витебске ежедневно в среднем перевозилось 183 тысячи пассажиров. Каждый день в будни на маршруты города выпускается 71 автобус, 61 троллейбус и 35 трамваев. Всего 167 единиц.

С 17 апреля в Витебске будет курсировать новый экспрессный автобусный маршрут

Витебск транспорт
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