В Витебске будет организован новый маршрут троллейбусов с автономным ходом

В Витебске в ближайшее время будет организована работа троллейбусов с автономным ходом по новому маршруту №16.
Новый маршрут свяжет микрорайон Черемушки, центральную часть города, улицу Воинов-Интернационалистов и м-н Билево.
В 2022 году общественным городским транспортом в Витебске ежедневно в среднем перевозилось 183 тысячи пассажиров. Каждый день в будни на маршруты города выпускается 71 автобус, 61 троллейбус и 35 трамваев. Всего 167 единиц.
С 17 апреля в Витебске будет курсировать новый экспрессный автобусный маршрут