Убит черный волк, бродивший по окрестностям Витебска, в 8 км от города

Витебский волк, который несколько недель бродил по окрестностям города, был убит в 8 км от него. По данным милиции, жительница деревни Пестуница Витебского района заметила волка на своем участке. На место были вызваны сотрудники лесхоза и охотники, и животное было убито, без попыток его поймать. Милиция заявила, что больше нет причин для беспокойства.

Последний раз зверя в черте Витебска видели 20 апреля, когда водитель автомобиля отгонял его от детей. Волк имел черный окрас, что многих сбивало с толку, принимая его за собаку. В Европе черные волки встречаются крайне редко, в отличие от Северной Америки, особенно Канады.

В связи с тем, что волк не проявлял агрессии к людям, предполагается, что он мог быть длительное время домашним животным. Убитое животное будет изучено ветеринарами для выявления возможных заболеваний. Размеры волка составляли примерно 90-100 см в длину и 50-55 см в высоту в холке, по оценкам.