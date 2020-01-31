Охотники «волкодавы» ищут обезумевших зверей, нападающих на деревни в Поставском районе

Нынешней зимой жителей деревень в литовском приграничье запугали волки.

На хищников чаще всего жалуются в деревнях Полесье и Шудовцы, что в Лынтупском сельсовете Поставского района. Волки ведут себя агрессивно. В одной из деревень они загрызли нескольких собак. Среди непрошеных гостей из леса встречаются и больные — лысые, почти без шерсти.

Охотники пока не могут защитить местных жителей от волков. Специалистам уже помогают энтузиасты из других городов страны, сообщает ОНТ. Ситуация осложняется тем, что в данной местности запрещена охота — погранполоса.

Облавы на волков в районе продолжатся и в ближайшие ночи. А пока местным жителям рекомендуют принимать меры предосторожности, ведь неизвестно сколько еще голодных волков «работает» в этой местности.



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