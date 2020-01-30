В Витебске создали петицию, чтобы «синий дом» перекрасили в синий (опрос)

Обращение будет направлено в Витебский горисполком и под ним уже есть два десятка подписей. Обращение будет отправлено по месту назначения через 24 дня.

Напомним, в сентябре 2019 года «Витебский курьер» рассказывал о том, как в соцсетях горячо обсуждали тему, что можно хорошего сделать для нашего города. «Синий дом» было предложено перекрасить в родной синий цвет.

Напомним, аналогичная петиция уже создавалась два года назад. Тогда было собрано всего несколько десятков подписей.

А что вы думаете по поводу инициативы о возвращении «Синему дому» фирменного цвета? Участвуйте в нашем опросе.

Нужно ли перекрасить "Синий дом" в синий цвет? Да

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