Каковы возможности доставки цветов на работу?

В частной обстановке доставка цветов на рабочее место позволит вам создать оригинальный и запоминающийся сюрприз не только для получателя, но и для его профессионального окружения. Есть много личных поводов: просто приятно подарить, день рождения, признание в любви или приглашение, какое-то конкретное торжество, такое как День святого Валентина, Женский день, День матери.

Для профессионалов — это эффективный и человечный способ наладить контакт со всеми, кто участвует в жизни и успехе компании. Доставка цветов и букетов в СПб на дом может быть адресована сотрудникам во время дня рождения, свадьбы, выхода на пенсию, поздравления или благодарности . Это также возможность повысить осведомленность среди своих партнеров и конечно же своих клиентов: презентация новинок, рекламная анимация, лояльность и т. д.

Какие цветы выбрать для доставки на предприятие?

Тип композиции должен подходить для доставки на рабочее место, поскольку ваш получатель может быть не в состоянии правильно получить цветы. Советуем выбрать букет, доставленный в вазе, или цветочную композицию из цветов, помещенную в контейнер. Если вы хотите, чтобы получатель мог забрать подарок домой, избегайте слишком громоздких цветочных композиций.

Выбор типа цветов относительно свободен, но разнообразные композиции из разноцветных или пастельных цветов — лучший способ избежать ошибок. Например, букет красных роз будет неуместен, если его не преподнести в романтической обстановке. Цветы с сильным ароматом, такие как лилия, камелия или сирень, также могут раздражать на рабочем месте. Отдавайте предпочтение, если вы их знаете, тонам и сортам, которые нравятся получателю.

Полезная информация для доставки в компанию

Прежде чем разместить заказ, вам следует сначала проверить определенные параметры. Начиная с присутствия получателя на рабочем месте. Учреждение назначения также должно принять доставку цветов, чего не происходит в некоторых административных и медицинских службах.

Предоставьте как можно больше информации, чтобы найти получателя: имя и фамилию, должность или отдел, в котором он работает, название и точные контактные данные компании, местный номер телефона и часы работы. Таким образом, точность и достоверность предоставленной вами информации будут очень полезны при осуществлении доставки. Наконец, не забудьте подписать свое сообщение: анонимное отправление в профессиональной обстановке обычно плохо воспринимается.