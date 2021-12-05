Как выбрать необычные цветы на подарок

Розы, конечно, цветы «уважаемые», но букет из них сегодня едва ли считается оригинальным подарком. Дело в том, что розами все труднее удивить человека. Они стали, так сказать, будничными цветами. Розы дарят намного чаще других цветов. Так почему бы выбрать другие цветы на подарок?

Гипсофила – изящное растение, которое служит украшением цветочных композиций. Благодаря ему создается фон и декорации. Также красиво выглядят композиции, составленные только из этих цветов. Букет гипсофилы смотрится нежно и очаровательно.

Значение цветов

Даже у маленьких цветов есть символика. Присутствует она и у гипсофилы. Ее привезли на территорию Европы во время царствования королевы Виктории. Очаровательные соцветия сразу завоевали любовь людей. Цветы были наделены разными значениями:

Новая жизнь. Длинные ветки с миниатюрными бутонами служат символами рождения, начала пути.

Невинность. Оригинальные соцветия – символы всей доброты, которая есть в мире.

Чистота. Даже яркие цветы имеют светлый вид, поэтому служат олицетворением непорочности. Гипсофила – символ искренности в мыслях и поступках.

Святость. Цветочки пастельных оттенков нередко применяются в храмовой и церковной флористике. Поэтому они служат олицетворением божественного.

Самодисциплина. Поскольку гипсофила считается церковным цветком, она является символом преодоления соблазнов.

Как видно, значения разные: одни говорят о кротости, а другие – о силе. Вероятно, данное явление связывают с условиями произрастания цветка. Гипсофила обитает на почвах, насыщенных гипсом. Из-за данного минерала земля становится плотной и тяжелой. А цветы все равно выходят из нее, чтобы бутоны наслаждались светом. Именно поэтому гипсофила – символ нежности и силы.

Кому и когда дарить?

Такие цветы принято преподносить на рождение ребенка. Если на свет появилась девочка, подойдут нежно-розовые растения, а для мальчика нужны голубые.

Миниатюрный букет можно преподнести девочке на день рождения, 8 Марта. Жене тоже будет приятно получить такой презент. Причем такая композиция не выглядит банально.

Красные цветы подойдут на 14 февраля, а также на свидание, признание в любви. Это прекрасная альтернатива розам. Такая композиция сможет рассказать о романтичной любви.

Волевым избранницам лучше дарить фиолетовые гипсофилы. Он служит олицетворением достоинства, статусности и величия. Но из-за нежности растений букет выглядит мило.

Желтые, персиковые, оранжевые гипсофилы можно преподносить подругам на любые праздники, в том числе и на дни рождения. Эти оттенки олицетворяют радость и счастье, поэтому точно смогут подарить положительные эмоции и отличное настроение.