Художественный руководитель витебского театра «Лялька» Виктор Климчук уволен со своей должности. Об этом редакции сообщили два не связанных между собой источника.



На сайте театра страница, посвященная Климчуку, еще не удалена. Тем не менее, по имеющейся информации, увольнение произошло еще несколько дней назад.

Как сообщили источники, Климчука обвинили в невыполнении планов, стоящих перед театром. При этом за эту задачу несет ответственность не художественный руководитель, а директор коллектива. Климчуку вынесли выговор, что и привело к его уходу.

Виктор Климчук родился в 1946 году на Брестчине, получил образование как актер, а затем как режиссер, в советское время работал в городах России и Украины.

«Случайно услышал, что в Беларуси в Витебске собираются открывать театр. А я родился на Брестчине, потянуло в родные места. Написал письмо в областное управление культуры и получил ответ, что пока театр кукол не собираются открывать, но Коласовский думает о создании кукольной труппы. Я связался с руководством и выяснил, что действительно нужен режиссер-кукольник. Так я оказался в городе на Двине», — рассказывал Виктор Климчук в интервью.

Это произошло в 1985 году. Тогда при драматическом театре имени Якуба Коласа была создана кукольная труппа. В 1986 году был сыгран первый спектакль — «Дзед і Жораў» по пьесе Виталия Вольского. В 1990-м труппа получила независимость. Так возник Беларуский театр «Лялька». Климчук стал первым художественным руководителем коллектива и оставался на этой должности до сих пор.

Климчук является заслуженным деятелем искусств Республики Беларусь, человеком года Витебщины — 2011, его коллектив был неоднократно отмечен дипломами на престижных международных фестивалях. Это без преувеличения легендарная личность для Витебской области.

В Беларуси сейчас осталось всего четыре театра — «Лялька», Купаловский, Коласовский (последний работает в Витебске), а также РТБД — которые показывают все свои спектакли на беларуском языке.

