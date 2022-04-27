Уволен руководитель витебского театра, который ранее поставил спектакль с лозунгом «Жыве Фландрия!»

Из Национального театра имени Якуба Коласа в Витебске уволили художественного руководителя Михаила Краснобаева, который ранее поставил спектакль «Тиль» с лозунгом «Жыве Фландрия!».

Напомним, что осенью прошлого года на премьерном показе спектакля присутствовало руководство Витебской области и министр культуры Анатолий Маркевич. После окончания показа они вручили актерам и сотрудникам театра награды – в честь юбилея коллектива. Но сам спектакль им не понравился: на сцене использовались красные ленты и выкрики «Жыве Фландрыя!».

Сразу после премьеры спектакль запретили, а в коллективе начались увольнения. 1 декабря 2021-го был уволен директор театра Александр Старых. В январе 2022 года из театра уволили актеров Юлию Крашевскую и Артема Геряка, игравших в этом спектакле.

Сейчас контракт не продлили с Краснобаевым.

Михаил Краснобаев работал в Коласовском театре с 1985 года — был сперва актером, потом — режиссером. Среди его постановок — «Христос приземлился в Гродно» и «Леониды не вернутся на землю» по романам Владимира Короткевича.