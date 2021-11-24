Директора Коласовского театра в Витебске увольняют за фразу «Жыве Фландрыя!»

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В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа с 1 декабря увольняют директора Александра Старых, сообщает телеграм-канал vitebsk_info.

Чиновникам от культуры не понравился спектакль «Тиль», в котором звучала фраза «Жыве Фландрыя!».

Напомним, что премьерный показ спектакля состоялся 21 ноября. На торжественную премьеру были приглашены министр культуры Анатолий Маркевич, представитель министерства Ирина Дрига, а также руководство Витебской области. Пьесу создал драматург Григорий Горин по мотивам романа «Тиль Уленшпигель».

После окончания премьерного спектакля чиновники выступили с речами и вручили актерам и сотрудникам награды в честь 95-летия театра. Однако позже «Тиль» был снят с репертуара.

«Звярыная апавяданні» у НАДТ імя Якуба Коласа. Разважанні дылетанта

Александр Старых Витебск Директор Коласовского театра увольнение
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  1. Smith

    Да, это лукашизм.

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