Директора Коласовского театра в Витебске увольняют за фразу «Жыве Фландрыя!»

В Национальном академическом драматическом театре имени Якуба Коласа с 1 декабря увольняют директора Александра Старых, сообщает телеграм-канал vitebsk_info.

Чиновникам от культуры не понравился спектакль «Тиль», в котором звучала фраза «Жыве Фландрыя!».

Напомним, что премьерный показ спектакля состоялся 21 ноября. На торжественную премьеру были приглашены министр культуры Анатолий Маркевич, представитель министерства Ирина Дрига, а также руководство Витебской области. Пьесу создал драматург Григорий Горин по мотивам романа «Тиль Уленшпигель».

После окончания премьерного спектакля чиновники выступили с речами и вручили актерам и сотрудникам награды в честь 95-летия театра. Однако позже «Тиль» был снят с репертуара.