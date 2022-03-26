В Витебском театре имени Якуба Коласа назначен новый директор

Директором Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа назначена Юлия Харкевич. Нового руководителя коллективу представил министр культуры Беларуси Анатолий Маркевич.

Юлия Харкевич более 12 лет была заместительницей директора театра, а с 1 декабря 2021 года —исполняющей обязанности директора.

Предыдущего директора театра Александра Старых уволили в ноябре 2021-го. Причиной стал спектакль «Тиль» по пьесе Григория Горина, основанной на романе Шарля де Костера. Чиновникам не понравилось, что в спектакле звучит фраза «Живет Фландрия!» Спектакль сняли с показа.