В Витебском театре имени Якуба Коласа назначен новый директор

Культура
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Директором Национального академического драматического театра имени Якуба Коласа назначена Юлия Харкевич. Нового руководителя коллективу представил министр культуры  Беларуси Анатолий Маркевич.

Юлия Харкевич более 12 лет была заместительницей директора театра, а с 1 декабря 2021 года —исполняющей обязанности директора.

Предыдущего директора театра Александра Старых уволили  в ноябре 2021-го. Причиной стал спектакль «Тиль» по пьесе Григория Горина, основанной на романе Шарля де Костера. Чиновникам не понравилось, что в спектакле звучит фраза «Живет Фландрия!» Спектакль сняли с показа.

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Анатолий Маркевич Витебск театр имени Якуба Коласа Юлия Харкевич
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