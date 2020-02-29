Под Оршей пропал молодой мужчина

В Витебской области в настоящее время ведутся поиски Михаила Миронько.
Молодой мужчина, проживающий в деревне Парковая Оршанского района в среду, 26 февраля 2020 года, ушел из дома в неизвестном направлении. 24 марта 2020 года мужчине должно исполниться 33 года.
В настоящее время ничего не известно о его местонахождении.
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