Под Оршей пропал молодой мужчина

В Витебской области в настоящее время ведутся поиски Михаила Миронько.

Молодой мужчина, проживающий в деревне Парковая Оршанского района в среду, 26 февраля 2020 года, ушел из дома в неизвестном направлении. 24 марта 2020 года мужчине должно исполниться 33 года.

В настоящее время ничего не известно о его местонахождении.

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