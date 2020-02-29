В Витебске проходит этап конкурса WorldSkills Belarus 2020

В Витебске проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 по компетенции «Столярное дело».
WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение статуса профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, сообщает БелТА.
В Витебском этапе конкурса «Вордскилс» принимают участие всего два человека — учащийся Витебского государственного технологического колледжа Дмитрий Бобров и учащийся Витебского государственного технического колледжа Валентин Орищенко.
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