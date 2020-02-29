В Витебске проходит этап конкурса WorldSkills Belarus 2020

В Витебске проходит региональный этап конкурса профессионального мастерства WorldSkills Belarus 2020 по компетенции «Столярное дело».

WorldSkills — это международное некоммерческое движение, целью которого является повышение статуса профессионального образования и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру, сообщает БелТА.

В Витебском этапе конкурса «Вордскилс» принимают участие всего два человека — учащийся Витебского государственного технологического колледжа Дмитрий Бобров и учащийся Витебского государственного технического колледжа Валентин Орищенко.

Смотрите видео с битвы кулинаров WorldSkills Belarus в Витебске

Выставка вкусных работ учащихся и педагогов колледжа проходит в Витебске

План по спасению АПК Витебской области готов: зарплаты до 3000 USD, отсрочки от армии, реструктуризация долгов и новые вливания

В Витебске продали старинный дом на Чехова, который стал излюбленным местом для фотосессий

Герб Погоня возвращается на знамена войск в Витебской области

Клещ укусил жителя Витебска. Что будет дальше, и как защититься от клеща

Где жил в Минске заболевший коронавирусом иранец и как его «брали»

«Оружие» против китайского коронавируса «нашли» в Витебске