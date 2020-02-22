Смотрите видео с битвы кулинаров WorldSkills Belarus в Витебске

Вчера в Витебске проходил областной этап конкурса профессионального мастерства «IV Национальный чемпионат WorldSkills Belarus» по кулинарному искусству.
Кухня была полем битвы для учащихся Витебского государственного политехнического профессионального лицея, Оршанского государственного колледжа продовольствия, Городокского государственного аграрно-технического колледжа, индустриально-педагогического колледжа ВГТУ и Полоцкого государственного химико-технологического колледжа, сообщает sb.by.
Ребята проходили серьезные испытания, чтобы подтвердить свой профессионализм.
Жюри конкурса оценивало презентацию и дегустировало холодные закуски, горячие блюда и десерты.
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