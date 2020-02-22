В Оршанском районе женщина в сигаретах обнаружила похожее на ртуть вещество

В центр оперативного управления МЧС от жительницы Оршанского района, поступило сообщение об обнаружении в деревне Бабиничи в сигаретах вещества, напоминающего ртуть. Об этом сообщили в Витебском областном управлении МЧС.
К месту незамедлительно были направлены подразделения МЧС. Спасатели с использованием газоанализатора произвели замеры в помещениях дома — содержание паров ртути не выявлено. Емкость с сигаретами временно находится на хранении в подразделении МЧС.
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