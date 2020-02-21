100 тысяч человек потеряла Витебщена за десятилетие

За 10 лет в Витебской области стало на 100 тысяч меньше жителей.

Согласно первым данным переписи населения 2019 года, которая прошла в октябре, на Витебщине жили 1 млн 135 тысяч. А 10 лет назад, как следует из итогов переписи 2009 года, в регионе жили 1 230 821 человек. То есть за прошедшее 10-летие нас стало меньше почти на 96 тыс. человек — условно говоря, Витебщина потеряла население всего Полоцка (сейчас это 84 тысячи человек) и Ушачского района (12 тысяч). Или же почти всего Новополоцка с его 100 тысячами горожан.

Могилевщина потеряла около 75 тысяч, Гомельщина, Гродненщина и Брестчина — около 50 тысяч каждая. Минск же прирос приблизительно на 200 тысяч населения.

Всего же в Беларуси сейчас проживает 9 413 446 человек. По данным на 2009 год численность жителей страны была 9 млн 489 тысяч. За период с 1999 по 2009 годы население страны уменьшилось на 556 тысяч человек.



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