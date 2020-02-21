В Витебской области закроют все мини-полигоны твердых коммунальных отходов до 2022 года

К 2030 году в Беларуси планируется довести уровень использования твердых коммунальных отходов (ТКО) до 40%. Пока на Витебщине этот показатель не превышает 26%.

По словам заместителя председателя областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Жанны Алейниковой, ежегодно на полигоны и мини-полигоны Витебщины свозится более 300 тыс. т ТКО.

Объем захоронения за последние годы существенно не снижается. Это говорит о том, что нынешняя система организации раздельного сбора и сортировки коммунальных отходов малоэффективна. В 2019-м на полигонах и мини-полигонах выявлено более тысячи нарушений. В их числе ненадлежащая организация учета отходов, несоблюдение технологии захоронения, загрязнение прилегающих территорий и подъездных путей.

Особое беспокойство вызывают мини-полигоны в сельской местности. В ближайшие два года подобные объекты должны быть закрыты. Сейчас все мини-полигоны рекультивированы в Бешенковичском, Лепельском и Оршанском районах. Не снижается количество случаев захоронения вторичных материальных ресурсов, что запрещено законодательно: в 2019-м выявлено 670 таких фактов, сообщают Витебские Вести.

В 2020 году территориальные органы Минприроды особое внимание обратят на соблюдение собственниками объектов захоронения отходов всех требований законодательства. Также будет организован контроль за выполнением постановления Совмина о поэтапном снижении использования полимерной упаковки с ее замещением на экологически безопасную.

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