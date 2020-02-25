Выставка вкусных работ учащихся и педагогов колледжа проходит в Витебске

В Витебском областном краеведческом музее сегодня откроется выставка «Весеннее вдохновение» работ учащихся и педагогов Индустриально-педагогического колледжа Витебского государственного технологического университета, сообщили в музее.

Основная часть экспозиции состоит из работ молодых людей, которые стали лауреатами Международного кондитерского чемпионата 2017 и 2018 годов, а также Международного кулинарного кубка прошлого года, пишет БелТА. Экспозицию дополняют фотографии причесок и полных образов с шоу-показов.

«Выставка удивит художественными работами из теста, сахарными цветами, тортами ручной работы. Зритель увидит постижерные изделия, роспись по ткани в технике холодный батик, декупаж, витражную роспись по стеклу, — отметили в музее. — Отдельное место занимает коллекция детских пальто из неопрена. Нетрадиционное использование этого материала для создания верхней одежды в сочетании со свободной росписью по ткани акрилом придает коллекции воздушность».

Индустриально-педагогический колледж имеет богатую историю и сложившиеся традиции. За полувековую деятельность в учреждении образования было подготовлено огромное количество высокопрофессиональных специалистов для сферы обслуживания, легкой промышленности и системы образования. Все специальности колледжа носят творческий характер и так или иначе связаны с искусством.

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