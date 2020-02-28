В Витебске появился первый центр педагогического STEM-образования

Центр открылся на базе областного института развития образования. Об этом сообщили в пресс-службе Парка высоких технологий. Здесь будут учить детей программированию.

По информации Парка, сегодня около 40 тысяч школьников со второго класса изучают программирование в рамках образовательного проекта ПВТ «Программирование — вторая грамотность». Каждый третий из них живет в Витебской области.

Кроме того, в этом году в 12 школах региона запущен новый пилотный образовательный проект ПВТ по обучению учащихся навыкам программирования микроконтроллеров.

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