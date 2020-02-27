В Литве из-за коронавируса COVID-19 объявлена чрезвычайная ситуация

В Литве из-за коронавируса COVID-19 объявлен режим чрезвычайной ситуации. С целью противодействия распространения вируса правительством создан Государственный оперативный центр чрезвычайных ситуаций. Новый орган будет координировать работу различных учреждений.

Этот центр возглавил министр здравоохранения Аурелиюс Верига, сообщает DELFI.

Замглавы ведомства Альгирдас Шешельгис отметил, что принятая мера сможет упростить использование госрезерва для контроля над ситуацией, приобретение различных средств без конкурсных закупок, а также позволит принимать обязательные к исполнению распоряжения относительно миграции из определенных государств или регионов в Литву и из нее.

По последним данным Всемирной организации здравоохранения, число заразившихся составляет почти 82,5 тыс. человек, умерло более 2,8 тыс., выздоровели более 33,1 тыс. (в том числе младенец).

Напомним, в ходе своего визита в Добруш Александр Лукашенко отметил, что Беларусь не планирует закрываться от Китая, и порекомендовал журналистам то «не пугать людей»:

«Слушайте, сколько у нас уже было этих вирусов. Гвалтовать не надо, надо просто тихо работать».

По данным Минздрава, на сегодняшний день в Беларуси коронавирус CОVID-19, из-за которого в Китае изолируют целые города, до нашей республики пока не добрался.

В Беларусь с каникул вернулись уже 174 китайских студента, все они размещены на 14-дневный срок в двух санаторно-оздоровительных учреждениях — в спортивно-оздоровительном центре «Бригантина» БГУ и Минском областном центре медицинской реабилитации «Загорье», сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

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