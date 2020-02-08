Вернувшихся с каникул китайских студентов в Беларуси отправляют в санатории

Как известно, в Беларуси очень серьезно относятся к Безопасности. Чтобы не допустить проникновения в страну коронавируса, правительство продолжает принимать все новые меры. Дошло до того, что въезжающих в страну студентов из Китая, которые ездили на родину на каникулы, в обязательном порядке направляют в оздоровительные учреждения. Например, около 30-и человек прямо из аэропорта отвезли в оздоровительный лагерь «Бригантина». Учреждения будут выполнять роль карантинов.

«У нас есть список всех студентов, которые возвращаются, с рейсами, со сроками. Все вузы отслеживают. С ними установлена связь. В некоторых учреждениях им выделили отдельные блоки – они спокойно будут жить там. В некоторых учреждениях, как в Витебском регионе, им тоже выделили профилакторий, где они могут спокойно отдохнуть, для того, чтобы снять этот ажиотаж. Для кого-то это «Бригантина». В первую очередь мы стараемся успокоить студенческое сообщество и минимизировать и так крайне низкие риски завоза вируса в страну», – пояснил министр здравоохранения Республики Беларусь Владимир Караник.

Все студенты прибыли из китайских регионов, далеких от очага заражения коронавирусом. Вскоре в Беларусь прилетят еще около трехсот человек – их также направят в профилакторий, сообщает телеканал «Мир«.

Весь персонал оздоровительных учреждений прошел специальное обучение.

Однако, как всегда, есть и обратная сторона. Оздоровительные учреждения вынуждены перестраивать свои планы работы, график работы. Например, в «Бригантине» была намечена спартакиада, которая теперь не состоится. Некоторые сотрудники оздоровительных учреждений, по понятным причинам, опасаются вируса. Очевидно, что учреждения несут дополнительные издержки. Получат ли они компенсацию за содержание китайских студентов, не уточняется.

На данный момент в Беларуси нет ни одного заболевшего.

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