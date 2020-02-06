Коронавирус перекинулся на Японию. 10 пассажиров круизного лайнера заражены

У 10 человек на круизном лайнере Diamond Princess диагностирована опасная форма пневмонии, вызванная коронавирусом. Всего на борту 3700 человек, они помещены в плавучий карантин на две недели. Лайнер пришвартован рядом с портом японского города Йокогама. Такие данные обнародовали японские медики.

Судно вышло из Йокогамы 20 января, оно заходило в порты на японских островах Окинава и Кюсю, а также в Гонконг и Вьетнам. На судне оказался зараженный коронавирусом 80-летний мужчина, который сошел 25 января в Гонконге. Сейчас он госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное, пишет sb.by.

В связи с опасностью массового заражения людей коронавирусом медики провели осмотр всех пассажиров круизного лайнера, а также экипажа судна. У 273 человек обнаружены симптомы заболевания. Тесты оказались положительными у 10 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Минздрава Японии. Все инфицированные были экстренно госпитализированы с соблюдением мер предосторожности.

Ранее в Японии были подтверждены 23 случая заболевания новым коронавирусом.

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