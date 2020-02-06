Белорусы с помощью дрона пытались переместить через границу сигареты в Латвию

4 февраля белорусскими пограничниками на белорусско-латвийской границе пресечена попытка нелегального перемещения сигарет в Латвийскую Республику при помощи беспилотного летательного аппарата. Инцидент произошел в пограничной зоне в Браславском районе Витебской области.

Тревожная группа пограничников обнаружила и задержала двух белорусов, которые пытались незаконно переместить через границу контрабандный груз табачных изделий.

При задержании нарушители не подчинились законным требованиям сотрудников органов пограничной службы и попытались скрыться, однако были задержаны. Ими оказались граждане Беларуси. Одному из них 40 лет, а другому — 25.

У нарушителей были изъяты 4 короба сигарет и арсенал различных технических средств. Кроме дрона при них было устройство запуска и управления, портативный тепловизор, ноутбук и многое другое. Они прибыли в приграничье на автомобиле Ауди А6.

В отношении задержанных начат административный процесс по ч. 1 ст. 23.30 (Нарушение пограничного режима) и по ст.23.4 Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях (Неповиновение законному распоряжению или требованию должностного лица при исполнении им служебных полномочий), сообщили «Витебскому Курьеру» в Государственном пограничном комитете.

Виновным грозит штраф в размере до 50 базовых величин по каждой из статей. То есть суммарно они могут заплатить 5100 белорусских рублей (более 2500$). Также им может грозить административный арест за неповиновение пограничникам.

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