Более $1 млрд инвестиций получила Витебская область за 2019 год

Свыше $1 млрд инвестиций привлечено в экономику Витебской области за 2019 год. Об этом сообщил председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев на церемонии награждения лауреатов звания «Человек года Витебщины«.

«В экономику области привлечено более $1 млрд инвестиций. Продолжается реализация таких ключевых проектов, как модернизация Оршанского льнокомбината, предприятий «Нафтан«, «Полоцк-Стекловолокно«, Витебской бройлерной фабрики, строительство завода по производству металлического листа и белой жести в Миорском районе, объектов второй и третьей очередей промышленно-логистического центра «Бремино-Орша«, — отметил губернатор Витебской области.

Николай Шерстнев отметил положительные сдвиги, которые происходят в Оршанском районе. Здесь введен в эксплуатацию первый в Беларуси завод по производству стальных бесшовных баллонов. Предприятием «Витебскэнерго» возведен современный молочно-товарный роботизированный комплекс.

В настоящее время в агрокомбинате «Юбилейный» завершается строительство крупнейшего в республике молочно-товарного комплекса «Купалинка» на 2,2 тыс. голов. Сельскохозяйственное предприятие «Устье» в первой половине 2020 года планирует открыть два объекта — зерносушильный комплекс для подготовки семян сельскохозяйственных культур на 10 тыс тон и молочно-товарный комплекс с системой доения «роботизированная карусель», сообщает Белта.

В 2019 году были открыты новые деревообрабатывающие предприятия в Россонском, Бешенковичском, Полоцко, Шарковщинском и Городокском районах.

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