Оршанский льнокомбинат продолжает модернизировать производство

В рамках третьего этапа модернизации Оршанский льнокомбинат планирует закупить и установить более 160 единиц нового оборудования.

На комбинате будут обновлены линии швейной фабрики и фабрики №1. Будел произведена замена устаревшего оборудования других фабрик. В первую очередь будут заменены прядильные машины, пропиточная машина, линии беления ткани в расправку. Закуплены будут также новые машины для нанесения покрытий, оборудования вышивки, жгуторасправителя, раскройки и другого. Также комбинат закупит оборудование для отбелки котонизированного льноволокна. Кроме того, программой модернизации предусмотрено строительство котельной, работающей на местных видах топлива и новый склад готовой продукции.