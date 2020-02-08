В Витебске наградили лауреатов звания «Человек года». Полный видеоотчет

Лауреатов звания «Человек года Витебщины-2019» чествовали 7 февраля в Витебске.

Промышленность, сельское хозяйство, спорт, образование, медицина, бизнес. Почётного звания удостоены пятьдесят представителей различных профессий, которые в минувшем году стали лучшими из лучших в своём деле.

Областная премия присуждается уже два десятка лет. За это время её лауреатами стали более тысячи человек. На торжество пригласили заслуженных работников отраслей народного хозяйства, ветеранов труда. Завершилась торжественная церемония праздничным концертом.

Названы имена лауреатов премии «Человек года Витебщины-2019» (список лауреатов)

Вот репортаж о церемонии «Человек года Витебщины-2019» телерадиокомпании «Витебск»:



Полная трансляция всего мероприятия телерадиокомпании «Витебск»:

