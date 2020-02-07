Маркировку первых партий обуви провели в особой экономической зоне «Бремино-Орша»

Предприятие«Бремино групп» запустило систему маркировки обуви с помощью российских средств идентификации. Было промаркировано около 10 тыс пар обуви, сообщили в компании.

ООО «Бремино групп» реализует ряд масштабных проектов по созданию объектов логистической инфраструктуры на территории Беларуси.

Прежде чем приступить к запуску системы маркировки, было проведено тестирование механизма приема, обработки и передачи двумерных штрих-кодов нового поколения, разработанного специалистами компании Cyber Genesis, принадлежащей «Бремино групп», сообщает Белта. Тестирование прошло успешно.

«Система маркировки и прослеживаемости товаров в скором времени коснется различных категорий продукции. Наша задача — предоставить партнерам необходимый сервис, детально разъяснить порядок работы новой системы для удобства ее использования, автоматизировать наши бизнес-процессы с учетом развития IT», — подчеркнул директор компании «Бремино групп» Олег Борцов.

Необходимость внедрения новой системы вызвана тем, что уже с 1 марта на территории России оборот немаркированных обувных товаров будет запрещен.

Маркировка обуви средствами идентификации позволяет фиксировать переход товара от собственника к собственнику, что делает рынок процесс продажи товара прозрачным. Через такие коды можно проследить путь каждой пары обуви — от ее производства до продажи. В свою очередь у потребителей появится возможность сканировать маркеры при помощи специального мобильного приложения «Честный знак» для получения подробной информации о продаваемой паре.

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