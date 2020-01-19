На заседании по вопросу модернизации «Нафтана» Кочанова «разбирала полеты»

В Полоцке прошло заседании строительного штаба по вопросу модернизации «Нафтана». В не приняла участие Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

— Уже в мае должны быть закончены строительно-монтажные работы. Сроки были определены Главой государства во время посещения предприятия в июне прошлого года. И они обязательны для выполнения, — подчеркнула спикер Совета Республики.

За счет внедрения комплекса замедленного коксования глубина переработки сырья достигнет нового уровня, что позволит получать на выходе продукты с большей добавленной стоимостью. Глубина переработки будет соответствовать глубине переработки ряда современных нефтеперерабатывающих предприятий и достигнет уровня 90 %, сообщает «Вестник Нафтана».

Сегодня на строительных площадках комплекса ежедневно работают около 1000 человек из более 30 подрядных и субподрядных организаций.

Общие инвестиционные затраты по строительству комплекса замедленного коксования составляют более 1 млрд долларов. «Нафтан» финансирует проект как за счет собственных средств, так и за счет привлеченных кредитов ОАО «Банк развития Республики Беларусь», других банков республики и иностранных банков.