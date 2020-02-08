«Полоцк-Стекловолокно» приступит к выпуску базальтового волокна в апреле

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» в апреле текущего года запустит установку по производству базальтового волокна. Об этом сообщил первый заместитель генерального директора — главный инженер предприятия Роман Близнев.

Инвестпроект стоимостью около 500 тыс долларов США реализуется на предприятии.

«Определенный опыт по производству такой продукции у нас есть: первая установка на минеральном сырье была построена в 2015 году, однако с учетом потребностей рынка впоследствии мы перепрофилировали ее на выпуск кремнеземного волокна», — отметил Роман Близнев.

Решение вернуться к выпуску данной продукции было принято с учетом потребностей рынка и перспективности использования базальтового волокна. Существует свободная ниша, которую нужно заполнять.

«Продукт обладает интересными свойствами, так как по температуре эксплуатации, которая составляет 600-650 градусов, находится между классическим Е-стеклом (на него приходится 80% всего объема нашей продукции) и кремнеземным волокном. Кроме того, он обладает высокой химической стойкостью, инертен к влаге, что делает его привлекательным для применения в строительной сфере», — пояснил собеседник.

Мощность новой установки рассчитана на выпуск 500 тонн волокна в год.

«Это небольшой процент, если посмотреть на общий объем производства, который составляет 57 тыс. т/год. Важнее открывающаяся перед нами возможность расширить общий ассортимент выпускаемой продукции. Например, мы уже получили 40 разнотипных ассортиментов на основе базальтового волокна», — подчеркнул главный инженер ОАО.

Он также отметил, что «Полоцк-Стекловолокно» выпускает более 900 видов продукции, пишет Белта. Благодаря широкому ассортименту и диверсификации компания уверенно развивается.

За 2019 год ОАО «Полоцк-Стекловолокно» выполнило все запланированные показатели. Рентабельность продаж составила 12,8%, а темп роста объема производства промышленной продукции — 102,3%. Чистая прибыль достигла более Br20 млн. Планово снижаются затраты предприятия. Удельный вес инновационной продукции достиг 26,4%.

ОАО «Полоцк-Стекловолокно» выпускает стекловолокно, ровинги, стеклонити, электроизоляционные и конструкционные стеклоткани, стеклосетки, кремнеземные материалы, строительные стеклоткани и другую продукцию. Основная часть продукции экспортируется более чем в 50 стран мира.

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