Сборная Беларуси уступила Северной Ирландии в матче Лиги Нацией УЕФА

Очередная международная пауза ознаменовала участие сборной Беларуси в матчах группового этапа Лиги Наций. После не самого удачного поединка против Северной Ирландии у подопечных Карлоса Феррера есть отличная возможность запрыгнуть в последний вагон поезда, отправляющегося в плей-офф. Вполне возможно, что на грядущий матч против Болгарии потребуется онлайн букмекер, принимающий пари в режиме реального времени, так как предугадать результат встречи крайне трудно.

15 ноября 2024 года сборная Беларуси в статусе непобежденной в этом сезоне команды проводила выездной матч против Северной Ирландии в Белфасте. Безусловно, учитывая поддержку родных трибун, хозяева считались явными фаворитами противостояния. Однако в первом тайме белорусскому коллективу удалось справиться с градом атак оппонента, и на перерыв команды ушли при счете 0:0.

К огромному сожалению, во второй половине встречи повторить это достижение не удалось. Уже спустя 5 минут после выхода на поле Северная Ирландия вышла вперед после точного удара защитника «Сандерленда» Даниэля Белларда, а на 63-й минуте хозяева реализовали пенальти, установив точный счет 2:0 в свою пользу. В заключительном туре группового этапа Лиги Наций команде Карлоса Феррера предстоит поединок против Болгарии.

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