Экономические итоги 2019 года. Где оказалась Витебщина

Продолжаем подводить экономические итоги 2019 года.

Как известно, результативность деятельности коммерческих организаций определяется по их финансовым показателям. Наиболее очевидным показателем эффективности деятельности является чистая прибыль (убыток). Исключение составляют компании, которые намеренно регулируют данный показатель в ту или другую сторону.

Чистая прибыль Витебской области составила 673,1 млн BYN (рост в 3,2 раза). Центры прибыли в регионе — Витебск (463,2 млн BYN), Оршанский район (48,3 млн BYN) и город Новополоцк (46,7 млн BYN), пишет banki24.by. При этом заметную динамику раста демонстрирует не столица региона, а Новополоцк, где действует нефтеперерабатывающий завод «Нафтан».

В Гомельской области чистая прибыль достигла 1,200 млрд BYN (рост в 4,2 раза)

В Гродненской области чистая прибыль составила 1,171 млрд BYN (рост в 8,4 раза).

По данным издания в Брестской области чистая прибыль крупных компаний составила 911,7 млн BYN (+17,3% к 2018 году).

Лидером рейтинга ожидаемо оказалась Минска область. Так, в Минской области чистая прибыль достигла 2,395 млрд BYN (+44,8%)

Самым низким показателем чистой прибыли обладает Могилевская область, где данный показатель составил 332,2 млн BYN. Самой убыточной территорией Могилевщины называется город Бобруйск.

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