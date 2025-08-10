Арина Соболенко укрепляет лидерство в рейтинге WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко продолжает удерживать первенство в мировом рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменка сохраняет внушительное преимущество над ближайшей преследовательницей, имея в активе 12420 рейтинговых баллов. В конце месяца у Арины будет прекрасная возможность выиграть еще один ТБШ в США. Сделать бесплатный прогноз на исход US Open можно уже сейчас, если активировать промокод 1xbet на портале Metaratings.

Разрыв между первой и второй ракетками мира остается значительным. Американка Кори Гауфф, занимающая вторую позицию, располагает 7669 баллами. Таким образом, преимущество белорусской теннисистки составляет 4751 балл, что свидетельствует о ее неоспоримом доминировании в женском теннисе на текущий момент.

Что касается других представительниц Беларуси, ситуация складывается менее оптимистично. Виктория Азаренко, недавно отметившая 36-летие, переживает непростой период в карьере. На текущей неделе спортсменка потеряла еще две позиции в рейтинге, опустившись на 95-е место. В активе опытной теннисистки сейчас находится 784 очка, и она рискует покинуть первую сотню мирового рейтинга.

Такой расклад демонстрирует контраст между поколениями белорусского тенниса: в то время как молодая Соболенко находится на пике карьеры, титулованная Азаренко сталкивается с серьезными вызовами в борьбе за сохранение места среди ста лучших теннисисток планеты.