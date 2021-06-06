Под Витебском утонул нигерийский футболист футбольного клуба «Витебск»

Фото: Вечерний Бобруйск
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Во время ночного купания на озере Белое возле деревни Новоселки под Витебском утонул нигерийский 20-летний нападающий футбольного клуба «Витебск» Кельвин Оденигбо.

По данным следствия, минувшей ночью спортсмен отдыхал с компанией в загородном комплексе на берегу озера Белое. Около полуночи он решил искупаться. Но после прыжка с пирса мужчина так и не выплыл. Тело футболиста было обнаружено утром.

Кельвин Оденигбо успел провести четыре матча в высшей лиге. Он перешел из нигерийской команды на правах аренды.

По данному факту проводится проверка.

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